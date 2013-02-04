ATV Die Reportage - UFO-JägerJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 04.02.2013: ATV Die Reportage - UFO-Jäger
49 Min.Folge vom 04.02.2013Ab 6
Gibt es Außerirdische wirklich? Eine Frage, der sich UFO-Jäger jeden Tag stellen. Sie gehen außergewöhnlichen Sichtungen von Flugobjekten nach, befragen Zeugen und analysieren Fotos und Amateurfilme. ATV Die Reportage hat sich an ihre Fersen geheftet, um ungeklärten Phänomenen auf den Grund zu gehen.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
