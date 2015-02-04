Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Teufelsdroge Crystal Meth

ATVFolge vom 04.02.2015
ATV Die Reportage - Teufelsdroge Crystal Meth

ATV Die Reportage - Teufelsdroge Crystal Meth

ATV Die Reportage

Folge vom 04.02.2015: ATV Die Reportage - Teufelsdroge Crystal Meth

49 Min.Folge vom 04.02.2015Ab 12

Methamphetamin gilt heute unter Modenamen wie Crystal Meth, Meth, Crystal, Yaba, Crank oder Ice als preisgünstige Droge mit aufputschender Wirkung. Crystal gehört zu den am schnellsten zerstörenden Drogen überhaupt, die jedoch wachsenden Zuspruch von österreichischen Konsumenten erfährt. ATV Die Reportage hat Konsumenten, Polizei und Therapiezentren besucht, um einen Einblick in die Szene zu bekommen.

