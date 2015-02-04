ATV Die Reportage - Teufelsdroge Crystal MethJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 04.02.2015: ATV Die Reportage - Teufelsdroge Crystal Meth
49 Min. Ab 12
Methamphetamin gilt heute unter Modenamen wie Crystal Meth, Meth, Crystal, Yaba, Crank oder Ice als preisgünstige Droge mit aufputschender Wirkung. Crystal gehört zu den am schnellsten zerstörenden Drogen überhaupt, die jedoch wachsenden Zuspruch von österreichischen Konsumenten erfährt. ATV Die Reportage hat Konsumenten, Polizei und Therapiezentren besucht, um einen Einblick in die Szene zu bekommen.
Genre: Dokumentation
Produktion: AT, 2005
12
© ProsiebenSat.1 PULS4
