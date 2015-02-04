Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Das Leben der Bettler

Folge vom 04.02.2015
ATV Die Reportage - Das Leben der Bettler

ATV Die Reportage - Das Leben der BettlerJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 04.02.2015: ATV Die Reportage - Das Leben der Bettler

49 Min.Folge vom 04.02.2015Ab 6

Bettler auf Österreichs Straßen haben ein schweres Schicksal. Der Verdacht mafiöser Geschäftemacherei schwebt über ihnen. Doch stecken wirklich organisierte Strukturen hinter den Menschen, die um Kleingeld betteln, oder sind es die Lebensumstände, die diesen Menschen keine Wahl lassen. ATV Die Reportage versucht sich ein Bild vom Leben der Bettler zu machen.

