ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Das Ende des Bargeldes

Folge vom 09.12.2013
ATV Die Reportage - Das Ende des Bargeldes

ATV Die Reportage - Das Ende des BargeldesJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 09.12.2013: ATV Die Reportage - Das Ende des Bargeldes

49 Min. Ab 6

Das Plastikgeld erobert Österreich. Rund 12 Millionen Bezahlkarten sind derzeit im Umlauf. Doch wie funktionieren bargeldlose Transaktionen eigentlich? Wer sorgt dafür, dass man für das Bezahlen eines Autos nicht mehr Zeit benötigt als für das Bezahlen des Weckerl beim Bäcker? Die ATV Reportage macht den Weg des unsichtbaren Geldes sichtbar.

