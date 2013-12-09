ATV Die Reportage - Das Ende des BargeldesJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 09.12.2013: ATV Die Reportage - Das Ende des Bargeldes
49 Min.Folge vom 09.12.2013Ab 6
Das Plastikgeld erobert Österreich. Rund 12 Millionen Bezahlkarten sind derzeit im Umlauf. Doch wie funktionieren bargeldlose Transaktionen eigentlich? Wer sorgt dafür, dass man für das Bezahlen eines Autos nicht mehr Zeit benötigt als für das Bezahlen des Weckerl beim Bäcker? Die ATV Reportage macht den Weg des unsichtbaren Geldes sichtbar.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
