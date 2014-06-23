ATV Die Reportage - Casinos BackstageJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 23.06.2014: ATV Die Reportage - Casinos Backstage
48 Min.Folge vom 23.06.2014Ab 6
ATV Die Reportage schaut diesmal hinter die Kulissen der Casinos Austria und zeigt was alles benötigt wird um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, wie zum Beispiel das Veranstalten eines Pokertuniers. Hier hat ATV den Croupiers über die Schulter geschaut und erzählt über kuriose Erlebnisse im Casino. Und die Reportage gewährt Einblicke in die Strategie der Casinos zum Thema "Responsible Gaming", die die Spieler zu einem verantwortungsvollen Umgang mit dem Glücksspiel anhält und versucht Spielsucht vorzubeugen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen