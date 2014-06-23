Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Casinos Backstage

ATVFolge vom 23.06.2014
ATV Die Reportage - Casinos Backstage

ATV Die Reportage

Folge vom 23.06.2014: ATV Die Reportage - Casinos Backstage

48 Min.Folge vom 23.06.2014Ab 6

ATV Die Reportage schaut diesmal hinter die Kulissen der Casinos Austria und zeigt was alles benötigt wird um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, wie zum Beispiel das Veranstalten eines Pokertuniers. Hier hat ATV den Croupiers über die Schulter geschaut und erzählt über kuriose Erlebnisse im Casino. Und die Reportage gewährt Einblicke in die Strategie der Casinos zum Thema "Responsible Gaming", die die Spieler zu einem verantwortungsvollen Umgang mit dem Glücksspiel anhält und versucht Spielsucht vorzubeugen.

