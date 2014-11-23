Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Schatzsucher

ATVFolge vom 23.11.2014
ATV Die Reportage - Schatzsucher

ATV Die Reportage - SchatzsucherJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 23.11.2014: ATV Die Reportage - Schatzsucher

48 Min.Folge vom 23.11.2014Ab 6

ATV Die Reportage widmet sich der Schatzsuche und begibt sich gemeinsam mit verschiedenen Hobby-Archäologen auf die Spur von Mythen und Geschichten von verborgenen Schätzen. Egal ob mit Metall-detektoren oder Tauchausrüstungen, egal ob nach Kriegsrelikten aus dem 2. Weltkrieg, nach Gold oder Bergkristallen gesucht wird, ist man einmal vom Schatzsucherfieber gepackt, sucht man überall, in der Erde und sogar unter Wasser.

Alle verfügbaren Folgen