ATV Die Reportage - Österreich hilft Teil 2Jetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 26.01.2015: ATV Die Reportage - Österreich hilft Teil 2
In Bosnien sind rund 1, 5 Millionen Menschen von der schlimmsten Hochwasserkatastrophe der letzten Jahrzehnte betroffen. 500 000 Menschen mussten vorübergehend vor den Fluten in Sicherheit gebracht werden. Die Caritas Graz muss innerhalb von 24 Stunden reagieren, um das Schlimmste abzuwenden. Sie schickt einen Hilfskonvoi mit 17 Tonnen Gütern wie Wasser, Nahrung oder medizinisches Gerät nach Banja Luka. 850.000 Euro hat die Caritas zur Verfügung gestellt, um die Menschen vor Ort zu unterstützen und den Wiederaufbau zu finanzieren. Viele der Menschen haben nahezu ihr ganzes Hab und Gut verloren und konnten sich und ihre Familien nur in letzter Sekunde retten. Die Hilfsgüter werden kurz nachdem sie angekommen sind direkt an die Menschen verteilt. Der Schönheitschirurg Artur Worseg will das Projekt "Afrika Amini Alama" in Tansania unterstützen. Dort soll mit seiner Spende die Schule "Worseg Vision Academy" aufgebaut werden. Artur Worseg wird während seines Aufenthalts von einem Spektakel zum nächsten geführt. Dabei werden für ihn Tänze aufgeführt und ihm werden ärmliche Massai Hütten gezeigt. Für den Schönheitschirurgen wird die gesamte Situation zusehends peinlicher. Er bereut seine Reise nach Afrika und dass er die Spenden nicht anonym durchgeführt hat. Bei einem der geführten Dorfbesuche sucht er den Abstand zu seiner Gruppe und freundet sich mit einer Gruppe junger Massai Männer an.