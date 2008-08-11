Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Gänsehäufl

ATVFolge vom 11.08.2008
ATV Die Reportage - Gänsehäufl

ATV Die Reportage - GänsehäuflJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 11.08.2008: ATV Die Reportage - Gänsehäufl

49 Min.Folge vom 11.08.2008Ab 12

Seit 100 Jahren strömen jeden Sommer tausende Wiener ins Strandbad an der Alten Donau. Das Gänsehäufl bietet nicht nur Badevergnügen, sondern erlaubt auch ausgiebiges Sonnenbaden und zahlreiche sportliche Freizeitaktivitäten. ATV Die Reportage begleitet Wiener in Badehosen und Bikini ins beliebte Strandbad und wirft einen Blick hinter die Kulissen des Alltags der Bademeister und Kassierer.

Alle verfügbaren Folgen