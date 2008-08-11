ATV Die Reportage - GänsehäuflJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 11.08.2008: ATV Die Reportage - Gänsehäufl
49 Min.Folge vom 11.08.2008Ab 12
Seit 100 Jahren strömen jeden Sommer tausende Wiener ins Strandbad an der Alten Donau. Das Gänsehäufl bietet nicht nur Badevergnügen, sondern erlaubt auch ausgiebiges Sonnenbaden und zahlreiche sportliche Freizeitaktivitäten. ATV Die Reportage begleitet Wiener in Badehosen und Bikini ins beliebte Strandbad und wirft einen Blick hinter die Kulissen des Alltags der Bademeister und Kassierer.
