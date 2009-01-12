ATV Die Reportage - Leben am Existenzminimum Jetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 12.01.2009: ATV Die Reportage - Leben am Existenzminimum
Folge vom 12.01.2009
Leben oder einfach nur Überleben? – 720.000 Österreicherinnen und Österreicher stehen derzeit finanziell auf der Kippe. Und die Zahl der Menschen die um´s tägliche Überleben kämpfen steigt kontinuierlich. Für viele kommt das finanzielle Aus durch einen Schicksalsschlag. Ob nach Verlust des Arbeitsplatzes, einer Scheidung oder wegen einer Erkrankung. Als letzter Ausweg bleibt dann oft nur noch der Weg in den Privatkonkurs. ATV Die Reportage berichtet über den alltäglichen und verzweifelten Kampf von Menschen, die sich das Leben nicht mehr leisten können.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
