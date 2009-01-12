Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Leben am Existenzminimum

ATVFolge vom 12.01.2009
ATV Die Reportage - Leben am Existenzminimum

ATV Die Reportage - Leben am Existenzminimum Jetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 12.01.2009: ATV Die Reportage - Leben am Existenzminimum

50 Min.Folge vom 12.01.2009Ab 6

Leben oder einfach nur Überleben? – 720.000 Österreicherinnen und Österreicher stehen derzeit finanziell auf der Kippe. Und die Zahl der Menschen die um´s tägliche Überleben kämpfen steigt kontinuierlich. Für viele kommt das finanzielle Aus durch einen Schicksalsschlag. Ob nach Verlust des Arbeitsplatzes, einer Scheidung oder wegen einer Erkrankung. Als letzter Ausweg bleibt dann oft nur noch der Weg in den Privatkonkurs. ATV Die Reportage berichtet über den alltäglichen und verzweifelten Kampf von Menschen, die sich das Leben nicht mehr leisten können.

Alle verfügbaren Folgen