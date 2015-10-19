ATV Die Reportage - GeisterjägerJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 19.10.2015: ATV Die Reportage - Geisterjäger
Die "ghostsceneaustria" ist eine Geisterjäger-Gruppe und führt seit acht Jahren regelmäßig paranormale Untersuchungen durch. Für die nächste Investigation hat das Team Schloss Schallaburg in Niederösterreich als Ziel auserkoren. Die Renaissanceburg hat sich als eines der Top-Spukschlösser weltweit einen Namen gemacht und übt auch auf die Mitglieder der "ghostscene" eine ganz besondere Anziehung aus. Denn bei ihren bisherigen Untersuchungen in der Burg wurden die Geisterjäger jedes Mal fündig und konnten ganz besondere Erscheinungen einfangen. Begleitet wird das Team von Burgaufseher Hannes Ertl, der ebenfalls von diversen übersinnlichen Erfahrungen berichten kann. Und tatsächlich scheinen die Geister der Schallaburg auch diesmal Kontakt mit den Geisterjägern aufzunehmen. Während einer Audio-Aufnahme ist der Burgaufseher plötzlich wie erstarrt und nicht mehr ansprechbar...