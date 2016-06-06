ATV Die Reportage - HausbesetzerJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 06.06.2016: ATV Die Reportage - Hausbesetzer
Mit der Losung "Freiheit für den Burggarten" forderten Ende der 1970er Jahre alternative AktivistInnen in Wien die Freigabe der Grünflächen des Burggartens als öffentlichen Erholungsraum. Dies war der Startschuss für den Beginn der Hausbesetzer Bewegung. In Österreich gab es mit der Besetzung des inzwischen legalisierten Veranstaltungszentrums Arena in Wien durch Jugendliche in den 1970er-Jahren die erste große Besetzung. Am 12. August 1988 wurden die besetzten Häuser Aegidigasse und Spalovskigasse mit polizeilicher Gewalt geräumt. Dabei stieß die Polizei auf unerwartet heftigen Widerstand und zog nach mehreren Stunden ab. Es gab dutzende Festnahmen. Der Film zeigt geheim gehaltenes Filmmaterial dieser Zeit, lässt Zeitzeugen zu Wort kommen und zeigt ungeschönt die Kämpfe zwischen der Polizei und den Hausbesetzern. Außerdem die spektakuläre Besetzung der sogenannten "Pizzeria Anarchia" .Um einen Gerichtsbescheid zur Räumung eines Abbruchhauses durchzusetzen, rückt die Polizei mit 1.500 Beamten, sowie einem Polizeipanzer mit Räumschild, einem Wasserwerfer und einem Hubschrauber an. Die Räumungsaktion dauert einen Tag, 19 Hausbesetzer werden festgenommen. Die Aktivisten verschanzten sich im Haus und leisteten mit massiven Barrikaden Widerstand gegen die Räumung. Die Dokumentation zeigt unveröffentlichte Aufnahmen, analysiert Polizeitaktiken und geht der Frage nach, wie nachhaltig die anarchistischen Ideen unsere Gesellschaft verändert haben.