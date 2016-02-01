ATV Die Reportage - Auf der Strasse mit null CentJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 01.02.2016: ATV Die Reportage - Auf der Strasse mit null Cent
Mitarbeiter von sozialen Einrichtungen versuchen, das Leid der obdachlosen Menschen so gut wie möglich zu verringern. Eine davon ist Susanne Peter. Die Sozialarbeiterin arbeitet für die Caritas und ist mehrmals in der Woche auf der Straße unterwegs. Sie fährt mit dem Kältebus die Stadt ab, um obdachlose Menschen mit Schlafsäcken oder Isomatten zu versorgen. Das Leben auf der Straße macht krank. Ohne Job und ohne Wohnung gibt es oft auch keine Krankenversicherung. Beim Louise-Bus der Caritas bekommen Menschen kostenlos medizinische Betreuung. Der Bus ist an 5 Tagen die Woche unterwegs und fährt immer unterschiedliche Plätze in Wien an. Ärztin Dr. Monika Stark versieht hier seit über 10 Jahren ihren Dienst. Der Bahnhof von Kittsee ist seit fast einem Jahr die Bleibe von Herrn Sepp. Anfangs waren seine Habseligkeiten noch überschaubar, mittlerweile nimmt sein Hausrat fast den gesamten Bahnsteig ein. Herr Sepp verlor die Wohnung, ist dann planlos mit dem Zug herumgefahren und landete irgendwann am Bahnhof von Kittsee. Dort sind die Menschen zweigeteilter Meinung: die einen helfen dem Obdachlosen mit Tee und Essen aus, die anderen beschweren sich über den Unrat, der am Bahnsteig liegt. Auch die Bürgermeisterin will ein Lösung und hat mit der ÖBB verhandelt, dass Herr Sepp vielleicht eine kleine Wohnung am Bahnhofsgelände beziehen kann. Doch bis es eine Entscheidung im Gemeinderat gibt, muss Herr Peter die Nächte noch im Freien verbringen. Er schläft auf einem Stuhl, hat 7 Schichten Kleidung an und wärmt seine Hände an einer Kerze.