ATV Die Reportage
Folge vom 18.01.2016: ATV Die Reportage - Schönheit um jeden Preis
Ein bisschen Sightseeing und nebenbei gleich ein neues Aussehen zum Schnäppchenpreis: Medizintourismus boomt. Die Geiz ist geil Mentalität macht schon längst nicht mehr vor dem eigenen Körper halt. Es wird gepimpt und getunt, was die Geldbörse her gibt. ATV die Reportage begleitet drei ÖsterreicherInnen bei ihren Schönheitsreisen ins Ausland. Die 25-jährige Madeleine aus Wien will sich in Prag die Nase verkleinern lassen. Seit ihrer Jugend leidet sie unter der Form ihrer Nase. In Madeleines Freundeskreis sind Schönheits-Operationen nichts Außergewöhnliches mehr – die Nase haben sich schon einige Freundinnen regulieren lassen. Doch wird die tschechische Chirurgin den Wunschtraum der Österreicherin wirklich erfüllen können? Der Vorarlberger Jovan Djordjevic setzt alle seine Hoffnungen in die Künste der Schönheitschirurgen in Istanbul. Der 36-Jährige will sich Eigenhaar transplantieren lassen. Über eine Agentur hat der Familienvater alles gebucht. Vom Flug über das Hotel bis hin zur Operation. Die Prozedur dauert fast 9 Stunden lang. Doch sind die Haare erst einmal eingesetzt, sollen sie angeblich ein Leben lang halten. Das ungarische Sopron ist den eingefleischten Medizintouristen eher bei Zahnbehandlungen als bei der ästhetischen Chirurgie ein Begriff. Die Preise sind in Ungarn rund 50 Prozent billiger als hierzulande. Friederike Pichler will sich in Sopron die Falten mittels Botox aufpolstern lassen. Für die 52-Jährige ist es der erste kosmetische Eingriff überhaupt. Mittels Shuttle-Service wird die Patientin von Wien abgeholt und in die Klinik nach Ungarn gebracht. Begleitet wird Friederike von ihrer Tochter. Die ist von der Klinik so begeistert, dass sie sich gleich über die aktuellen Preise einer Bauchstraffung erkundigt.