Auch das ist NiederösterreichJetzt kostenlos streamen
Auch das ist Österreich
Folge 6: Auch das ist Niederösterreich
48 Min.Folge vom 17.08.2026
Mit der ersten namentlichen Erwähnung 966 um Neuhofen an der Ybbs beginnt in Niederösterreich die Geschichte Österreichs. Und mit dem Sieg über Ottokar König von Böhmen in der Schlacht von Dürnkrut/Jedenspeigen, ebenfalls in Niederösterreich, übernehmen die Habsburger für fast 640 Jahre die Herrschaft über das Land. Zwischen dem Schlachtfeld und Schloss Eckartsau, wo Kaiser Karl 1919 ins Schweizer Exil aufbricht, liegen 40 Kilometer. Niederösterreich - es ist die Wiege Österreichs.
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