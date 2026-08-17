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Auch das ist Österreich

Auch das ist Niederösterreich

ServusTVStaffel 1Folge 6vom 17.08.2026
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Auch das ist Österreich

Folge 6: Auch das ist Niederösterreich

48 Min.Folge vom 17.08.2026

Mit der ersten namentlichen Erwähnung 966 um Neuhofen an der Ybbs beginnt in Niederösterreich die Geschichte Österreichs. Und mit dem Sieg über Ottokar König von Böhmen in der Schlacht von Dürnkrut/Jedenspeigen, ebenfalls in Niederösterreich, übernehmen die Habsburger für fast 640 Jahre die Herrschaft über das Land. Zwischen dem Schlachtfeld und Schloss Eckartsau, wo Kaiser Karl 1919 ins Schweizer Exil aufbricht, liegen 40 Kilometer. Niederösterreich - es ist die Wiege Österreichs.

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