49 Min.Folge vom 28.10.2020Ab 6
Sigi Erker ist stolzer Besitzer der größten Lockjagd-Sammlung Europas. Damit ist der Jäger aus dem steirischen Schilcherland in der Lage, fast alle Wildtiere anzulocken. Zu seiner Sammlung zählt er z.B. das Fiep-Instrument, das die Laute einer Geiß während der Brunftzeit imitiert - das perfekte "Tool", um Rehböcke anzulocken. Ernst Blajs jagt Wildtiere am liebsten mit Pfeil und Bogen. Weil das in Österreich nicht erlaubt ist, weicht der Kärntner dafür nach Ungarn aus.
