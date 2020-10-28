Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 1Folge 3vom 28.10.2020
49 Min.Folge vom 28.10.2020Ab 6

Sigi Erker ist stolzer Besitzer der größten Lockjagd-Sammlung Europas. Damit ist der Jäger aus dem steirischen Schilcherland in der Lage, fast alle Wildtiere anzulocken. Zu seiner Sammlung zählt er z.B. das Fiep-Instrument, das die Laute einer Geiß während der Brunftzeit imitiert - das perfekte "Tool", um Rehböcke anzulocken. Ernst Blajs jagt Wildtiere am liebsten mit Pfeil und Bogen. Weil das in Österreich nicht erlaubt ist, weicht der Kärntner dafür nach Ungarn aus.

ATV
