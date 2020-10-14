Staffel 01 Folge 01 - Auf der Jagd - Vom Pirschen & Hirschen Jetzt kostenlos streamen
Auf der Jagd - Vom Pirschen & Hirschen
Folge 1: Staffel 01 Folge 01 - Auf der Jagd - Vom Pirschen & Hirschen
49 Min.Folge vom 14.10.2020Ab 6
Der 21-jährige Maxito Mayr-Melnhof leitet eine Bewegungsjagd in Salzburg. Etwa sechzig Personen sind daran beteiligt und treiben mit ihren Hunden den Jägern die Tiere in Schussnähe. Die Aktion ist Teil des jährlich zu erfüllenden Abschussplanes. Polizist und Jäger Josef Kohzina veranstaltet seinen jährlichen Schießwettbewerb in Mistelbach. Außerdem gewährt der Kärntner Tierpräparator Manuel Kampfer Einblicke in seine Arbeit.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4