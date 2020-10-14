Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf der Jagd - Vom Pirschen & Hirschen

Staffel 01 Folge 01 - Auf der Jagd - Vom Pirschen & Hirschen

ATVStaffel 1Folge 1vom 14.10.2020
Staffel 01 Folge 01 - Auf der Jagd - Vom Pirschen & Hirschen

Staffel 01 Folge 01 - Auf der Jagd - Vom Pirschen & Hirschen Jetzt kostenlos streamen

Auf der Jagd - Vom Pirschen & Hirschen

Folge 1: Staffel 01 Folge 01 - Auf der Jagd - Vom Pirschen & Hirschen

49 Min.Folge vom 14.10.2020Ab 6

Der 21-jährige Maxito Mayr-Melnhof leitet eine Bewegungsjagd in Salzburg. Etwa sechzig Personen sind daran beteiligt und treiben mit ihren Hunden den Jägern die Tiere in Schussnähe. Die Aktion ist Teil des jährlich zu erfüllenden Abschussplanes. Polizist und Jäger Josef Kohzina veranstaltet seinen jährlichen Schießwettbewerb in Mistelbach. Außerdem gewährt der Kärntner Tierpräparator Manuel Kampfer Einblicke in seine Arbeit.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf der Jagd - Vom Pirschen & Hirschen
ATV
Auf der Jagd - Vom Pirschen & Hirschen

Auf der Jagd - Vom Pirschen & Hirschen

Alle 1 Staffeln und Folgen