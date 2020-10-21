Staffel 01 Folge 02 - Auf der Jagd - Vom Pirschen & HirschenJetzt kostenlos streamen
Auf der Jagd - Vom Pirschen & Hirschen
Folge 2: Staffel 01 Folge 02 - Auf der Jagd - Vom Pirschen & Hirschen
49 Min.Folge vom 21.10.2020Ab 6
Raoul Wagner und seine Tochter Chiara essen nur, was sie auch selbst geschossen haben. Diesmal fahren beide auf Rehbockjagd ins steirische Gesäuse. Der Schützenverein Mistelbach veranstaltet einen Lehrgang der besonderen Art: Zwei Experten für Hirschrufe sollen zeigen, wie man authentische Wildtierlaute wie Brunftschreie imitiert. Die beiden Tirolerinnen Christine Lettl und Martina Just sind echte Lebensretterinnen: Sie fliegen Felder ab, um Rehkitze vor dem Mähtod zu bewahren.
