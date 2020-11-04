Staffel 01 Folge 04 - Auf der Jagd - Vom Pirschen & HirschenJetzt kostenlos streamen
Auf der Jagd - Vom Pirschen & Hirschen
49 Min.Folge vom 04.11.2020Ab 6
Jäger Thomas Tscherne wird nicht umsonst "Hirschflüsterer" genannt. Ihm fressen die Wildtiere seiner Fütterungsstation bei Bad Gastein direkt aus der Hand. Der Kärntner Peter Hofer ist leidenschaftlicher Büchsenmacher. Mit seinen selbst hergestellten Waffen geht er bereits vor Sonnenaufgang auf die Jagd. Außerdem lädt Waidmann Wolfgang Holzinger die Boku-Studentin Stefanie Hilbeler zu einer Gamsjagd in sein Revier ein. Ein nicht ganz ungefährliches Unterfangen...
