Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf der Jagd - Vom Pirschen & Hirschen

Staffel 01 Folge 04 - Auf der Jagd - Vom Pirschen & Hirschen

ATVStaffel 1Folge 4vom 04.11.2020
Staffel 01 Folge 04 - Auf der Jagd - Vom Pirschen & Hirschen

Staffel 01 Folge 04 - Auf der Jagd - Vom Pirschen & HirschenJetzt kostenlos streamen

Auf der Jagd - Vom Pirschen & Hirschen

Folge 4: Staffel 01 Folge 04 - Auf der Jagd - Vom Pirschen & Hirschen

49 Min.Folge vom 04.11.2020Ab 6

Jäger Thomas Tscherne wird nicht umsonst "Hirschflüsterer" genannt. Ihm fressen die Wildtiere seiner Fütterungsstation bei Bad Gastein direkt aus der Hand. Der Kärntner Peter Hofer ist leidenschaftlicher Büchsenmacher. Mit seinen selbst hergestellten Waffen geht er bereits vor Sonnenaufgang auf die Jagd. Außerdem lädt Waidmann Wolfgang Holzinger die Boku-Studentin Stefanie Hilbeler zu einer Gamsjagd in sein Revier ein. Ein nicht ganz ungefährliches Unterfangen...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf der Jagd - Vom Pirschen & Hirschen
ATV
Auf der Jagd - Vom Pirschen & Hirschen

Auf der Jagd - Vom Pirschen & Hirschen

Alle 1 Staffeln und Folgen