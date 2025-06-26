Auf eine Melange mit Musalek: Redlichkeit - Ein verlorenes Wort unserer ZeitJetzt kostenlos streamen
Auf eine Melange mit Musalek
Folge 18: Auf eine Melange mit Musalek: Redlichkeit - Ein verlorenes Wort unserer Zeit
Der Begriff "Redlichkeit" gilt heute als veraltet und wird kaum noch verwendet, obwohl es doch eine wesentliche Umgangsform des Miteinanders beschreibt. Im 19. Jahrhundert war sie ein wesentliches Merkmal der Kommunikation. Wichtige Parameter der Redlichkeit sind Wahrheitsliebe, Sorgfalt, Genauigkeit und Ehrlichkeit - das alles führt zu Vertrauensbildung. Durch das Abhandenkommen des Konzepts "Redlichkeit" lässt sich der generelle Vertrauensverlust in die Politik, die Wissenschaft und die Medien erklären. Nicht zuletzt verlieren wir auch das Vertrauen in uns selbst. Es ist also logisch, dass Redlichkeit wieder an Bedeutung gewinnen sollte, indem wir uns stärker auf diese Werte in der Begegnung mit anderen konzentrieren. Moderiert wird der Abend von Haimo Godler (Ö1).
