Folge 21: Auf eine Melange mit Musalek: Woran leiden wir und warum - und was können wir dagegen tun?
55 Min.Folge vom 01.12.2025
Der Psychiater und Psychotherapeut Prof. Michael Musalek unterscheidet zwischen Leiden als Krankheit und Leiden als schwer beschreibbarem Gefühlszustand, der vor allem aus der Bedeutung entsteht, die wir belastenden Fakten zuschreiben. Wir leiden daher weniger am Ereignis selbst als an seiner subjektiven Relevanz, wobei fehlende Bewältigungsmechanismen und ein schlechter psychischer Zustand das Leiden verstärken können. Psychotherapie kann helfen, Bedeutungen zu verändern und so den Leidensdruck zu reduzieren. Bildquelle: ORF/ORF III/RadioKulturhaus/RaniaMoslam
