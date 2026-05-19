Auf eine Melange mit Musalek: Der Umweg ist das Ziel - zur Kultivierung des FehlerbegehensJetzt kostenlos streamen
Auf eine Melange mit Musalek
Folge 25: Auf eine Melange mit Musalek: Der Umweg ist das Ziel - zur Kultivierung des Fehlerbegehens
59 Min.Folge vom 19.05.2026
Fehlerfähigkeit als unverzichtbares evolutionäres Momentum: Prof. Musalek weist in dieser Ausgabe auf die Bedeutung von Fehlern und Umwegen als integralen Bestandteilen des individuellen und kollektiven Lernprozesses hin. Indem wir Fehler nicht als Niederlagen, sondern als Chancen zur Weiterentwicklung sehen, kultivieren wir eine offene Haltung, die experimentelles Lernen und Anpassungsfähigkeit unterstützt. Bildquelle: ORF/ORF III/RadioKulturhaus/RaniaMoslam
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