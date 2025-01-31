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Auf neuen Wegen - Radfahren im Südburgenland

Auf neuen Wegen - Radfahren im Südburgenland

ORF2Staffel 1Folge 1vom 31.01.2025
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Auf neuen Wegen - Radfahren im Südburgenland

Folge 1: Auf neuen Wegen - Radfahren im Südburgenland

25 Min.Folge vom 31.01.2025

In den vergangenen Jahrzehnten hat das Burgenland sehr stark auf den Radtourismus gesetzt. Jetzt werden die Früchte dieser Strategie geerntet. Mit den schönsten Radwegen Österreichs und dem Elektrorad-Boom liegt das Burgenland bei Urlaubern, Hobbyradlern und ehrgeizigen Pedalrittern voll im Trend. Wirtschaft und Tourismus profitieren davon. Und es gibt zwei neue Attraktionen: Einerseits die Burgenland-Trails, neu angelegte Mountainbike Strecken am Geschriebenstein und andererseits wird den „Flachland-Radlern“ auf der ehemaligen Bahntrasse von Oberschützen nach Rechnitz ein ganz neues Fahrerlebnis geboten. Bildquelle: ORF

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