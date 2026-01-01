Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

In ein neues Leben

SAT.1Staffel 8Folge 101
In ein neues Leben

In ein neues LebenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 101: In ein neues Leben

44 Min.Ab 12

Auf dem Weg in ein neues Leben wird eine Frau von einem Auto eingeklemmt. Kurz darauf fährt ihr stalkender Ex vorbei. Kann das wirklich nur Zufall sein? - Eine Frau kommt nach Hause, muss feststellen, dass die Schlösser ausgetauscht sind und ein fremder Mann in einem Klappbett eingesperrt ist. Wer hat sich da bei ihr eingenistet? - Eine Frau attackiert scheinbar ohne Grund ihre Schwester! Haben die beiden etwas zu verheimlichen?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen