Auf Streife - Die Spezialisten

Heiratsantrag mit Hindernissen

SAT.1Staffel 8Folge 164
Folge 164: Heiratsantrag mit Hindernissen

44 Min.Ab 12

Eine Frau soll ihre Freundin zu einem Ort locken, wo deren Freund sie mit einem Heiratsantrag überraschen will. Doch bevor es dazu kommt, wird sie von einer vermummten Person entführt. Will ihr Ex-Freund die Verlobung verhindern oder ist die Entführung Teil des Antrags? - Eine Mutter hat große Angst, den Draht zu ihrem Sohn zu verlieren. Wie es aussieht, setzt der 18-Jährige nämlich durch hartes Training seine Gesundheit aufs Spiel ...

SAT.1
