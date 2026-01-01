Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 166: Ungeduld hat häufig Schuld
44 Min.Ab 12
Ein eigensinniger Mann versperrt den Einsatzkräften den Weg zu einem schwer verletzten Motorradfahrer. Macht er es absichtlich? Das ist jedoch nicht die einzige Schwierigkeit bei dem Einsatz, denn plötzlich verschwindet eine Sanitäterin ... - Nachdem eine Mutter zu ihrem brennenden Auto gerufen wird, fehlt von ihren erwachsenen Kindern jede Spur. - Übersät mit Glassplittern wird ein Mädchen nach einem heftigen Sturz in die Klinik gebracht.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1