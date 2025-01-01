Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 163: Ladies Fight
44 Min.Ab 12
Eine GoGo-Tänzerin fällt mit Schaum vor dem Mund von der Stange. Wurde sie vergiftet? Die Spezialisten überprüfen viele Spuren und machen dabei eine unglaubliche Entdeckung. - Vor der Klinik ist ein alkoholisierter Krankenhausclown in einen Unfall verwickelt. Eine emotionale Achterbahnfahrt beginnt ... - Eine Frau sieht ihren bewusstlosen 16-jährigen Sohn in einem Schaufenster liegen. Wollte er den Laden überfallen? Die Spezialisten enthüllen Schockierendes.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1