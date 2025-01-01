Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 174: Das Grauen im Garten
44 Min.Ab 12
Der Inhaber einer Gärtnerei wird schwerverletzt aufgefunden. Offenbar wurde er mit einem Spaten niedergeschlagen. Was hat sich hier zugetragen? - Ein alleinerziehender Vater hat zuletzt immer wieder geistige Ausfälle und wird jetzt nach einem Unfall eingeliefert. Wurde er von seiner Schwiegermutter vergiftet, die ihm das Sorgerecht für die Kinder entziehen will? - Auf einem Waldweg wird eine verletzte Frau in einem verunfallten Fahrzeug entdeckt, doch vom Fahrer fehlt jede Spur.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
