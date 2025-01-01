Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Das Grauen im Garten

SAT.1Staffel 8Folge 174
Das Grauen im Garten

Das Grauen im GartenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 174: Das Grauen im Garten

44 Min.Ab 12

Der Inhaber einer Gärtnerei wird schwerverletzt aufgefunden. Offenbar wurde er mit einem Spaten niedergeschlagen. Was hat sich hier zugetragen? - Ein alleinerziehender Vater hat zuletzt immer wieder geistige Ausfälle und wird jetzt nach einem Unfall eingeliefert. Wurde er von seiner Schwiegermutter vergiftet, die ihm das Sorgerecht für die Kinder entziehen will? - Auf einem Waldweg wird eine verletzte Frau in einem verunfallten Fahrzeug entdeckt, doch vom Fahrer fehlt jede Spur.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen