Auf Streife
Folge 35: Der Feind in meinem Haus
45 Min.Ab 12
Ein Mann bricht in das Haus seines ehemaligen Chefs ein und erniedrigt dort ihn und seine Ehefrau. Er ist extrem aggressiv und zu allem bereit. Ein Mann glaubt, die Welt vor Zombies beschützen zu müssen und greift dabei eine Frau tätlich an. Die Beamten müssen sich auf die Suche nach dem selbsternannten Zombiejäger machen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1