Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Prostituierte schlägt Freier nieder

SAT.1Staffel 1Folge 14
Prostituierte schlägt Freier nieder

Prostituierte schlägt Freier niederJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 14: Prostituierte schlägt Freier nieder

23 Min.Ab 12

Eine Prostituierte schlägt ihren Freier im Affekt nieder. Doch der Mann behauptet das Gegenteil. Muri Demir und Tom Mayer bringen Licht ins Dunkel. Zwei Studentinnen melden Kameras in ihrer Badezimmerlampe. Besonders prekär: Sie verdächtigen ihren eigenen Vermieter, den Ilka Fischer und Markus Müller zur Rede stellen. Der Tag endet für Markus Müller und Paul Richter mit einem Wettlauf gegen die Zeit: Kinder sind in einer alten Festung eingeschlossen und offensichtlich verletzt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen