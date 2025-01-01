Prostituierte schlägt Freier niederJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 14: Prostituierte schlägt Freier nieder
23 Min.Ab 12
Eine Prostituierte schlägt ihren Freier im Affekt nieder. Doch der Mann behauptet das Gegenteil. Muri Demir und Tom Mayer bringen Licht ins Dunkel. Zwei Studentinnen melden Kameras in ihrer Badezimmerlampe. Besonders prekär: Sie verdächtigen ihren eigenen Vermieter, den Ilka Fischer und Markus Müller zur Rede stellen. Der Tag endet für Markus Müller und Paul Richter mit einem Wettlauf gegen die Zeit: Kinder sind in einer alten Festung eingeschlossen und offensichtlich verletzt.
