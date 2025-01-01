Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 19
23 Min.Ab 12

Ein Beziehungsstreit endet für eine junge Frau mit einer Schnittwunde. Doch Markus Müller und Paul Richter zweifeln an der Glaubwürdigkeit des Opfers ... Heidi Matera und Ilka Fischer sind derweil in Sachen Familienzusammenführung unterwegs. Ein Kind wurde von seinen Eltern im Restaurant vergessen. Versehen oder grausame Absicht? Definitiv versehentlich hat eine Rentnerin ihren Haustürschlüssel verlegt, so dass sie ihre abgeschlossene Wohnung nicht mehr verlassen kann.

SAT.1
