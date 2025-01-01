Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Der Rambo-Opa

SAT.1Staffel 1Folge 40
Der Rambo-Opa

Der Rambo-OpaJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 40: Der Rambo-Opa

45 Min.Ab 12

Ein Rentner behauptet gesehen zu haben, wie zwei Jugendliche randaliert und mutwillig parkende Autos beschädigt haben. Die jungen Männer sagen allerdings genau das Gegenteil. - Ein Polizist an einem mobilen Radargerät ruft seine Kollegen, weil sich drei Jugendliche bereits mehrfach in obszönen Posen haben blitzen lassen und ein Verkehrsrisiko darstellen. Werden die Beamten das Trio finden?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen