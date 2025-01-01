Auf Streife
Folge 80: Ein riskantes Rennen
44 Min.Ab 12
Ein Autofahrer wird von einem anderen geschnitten, verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallt frontal gegen einen Baum. Alles deutet auf ein illegales Autorennen hin. Aus Wut über eine angebliche Fehlentscheidung schlägt der Vater eines Tennisspielers den Schiedsrichter des Matches nieder. Auch nach Eintreffen der Polizei randaliert der Vater weiter.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
