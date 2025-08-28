Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Abgetrennter Finger vor Fernsehsender

SAT.1Staffel 13Folge 109vom 28.08.2025
Abgetrennter Finger vor Fernsehsender

Abgetrennter Finger vor FernsehsenderJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 109: Abgetrennter Finger vor Fernsehsender

45 Min.Folge vom 28.08.2025Ab 12

Vor einem Fernsehsender wird ein abgetrennter Finger gefunden. Die Indizien deuten darauf hin, dass er zum Wettermann gehört, von dem jede Spur fehlt. - Eine Mutter zeigt sich selbst an, weil sie einen jungen Mann umgefahren hat. Die Beamten zweifeln jedoch an ihrer Aussage zum Unfallhergang. Warum? - Eine Frau ruft die Beamten, weil sie beobachtet hat, wie ihr Bruder in seinem Haus niedergeschlagen wurde. Was steckt hinter der heimtückischen Attacke?

Weitere Folgen in Staffel 13

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen