Folge 12: Junge im Pyjama sucht Wache auf
45 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12
Ein achtjähriger Junge im Schlafanzug bringt die Beamten auf die Spur eines vermeintlichen Familiendramas. Wurde seine Mutter Opfer eines Gewaltverbrechens? - Schock für eine Schwangere: In ihrem Auto befindet sich eine riesige Schlange! Wer will der werdenden Mutter Böses? - Eine Café-Betreiberin wurde von einem vermummten Einbrecher in die Kühlkammer gesperrt. Im Fokus stehen der Vermieter und der Pflegesohn.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
