Neue Mitbewohner schwerkriminell?Jetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 14: Neue Mitbewohner schwerkriminell?
45 Min.Ab 12
Geldscheine und Pistole in der Tasche: Eine 28-Jährige vermutet, ihre WG-Mitbewohner sind kriminell! - Nach Partynacht vermisst: Während sich ein protziger Rapper mit den Beamten anlegt, fehlt von einer Minderjährigen jede Spur. Was ist auf der Party passiert? - 14-jähriger Sohn entführt! Ein Zettel deutet auf den unbekannten Vater als Kidnapper hin. Hat der One-Night-Stand herausgefunden, dass er einen Sohn hat?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1