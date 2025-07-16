Beziehungsaus mit FolgenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 111: Beziehungsaus mit Folgen
45 Min.Folge vom 16.07.2025Ab 12
Eine Frau wurde am helllichten Tag in ein Auto gezerrt. Ihr Ex-Freund gerät unter Verdacht, doch dann decken die Beamten eine unglaubliche Straftat auf. - In den sozialen Medien sind gefälschte pornografische Fotos und Videos einer jungen Referendarin aufgetaucht! Warum will man sie so öffentlich diskreditieren? - Wegen einer brennenden Mülltonne gerät beinahe ein Haus in Brand. War es nur ein Unfall oder steckt eine kaltblütige Racheaktion dahinter?
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1