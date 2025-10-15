Dreister Überfall: Lottoschein geklaut!Jetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 121: Dreister Überfall: Lottoschein geklaut!
45 Min.Folge vom 15.10.2025
Eine Frau wurde auf offener Straße überfallen und ihr Lottoschein mit einer Gewinnsumme von 2.500 Euro gestohlen! Kommt der Täter aus den eigenen Reihen? - Ein Restaurantkritiker hat eine Forelle, in der ein Messer steckt, erhalten. Die Beamten nehmen die Drohung ernst und ermitteln, ob sein Leben in Gefahr ist. - Eine Frau hat eine 18-jährige Einbrecherin in ihrem Haus niedergeschlagen. Die Beamten ermitteln, dass die junge Frau eine Verbindung zum Mann der Melderin hat.
