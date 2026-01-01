Auf Streife
Folge 128: Tiefe Abgründe
45 Min.Ab 12
Eine Buchhalterin will auf der Wache Anzeige erstatten, doch ein Anruf hält sie davon ab. Den erfahrenen Beamten gelingt es, sie zum Reden zu bringen - Eine Sportschülerin hat den Sportverein-Inhaber gebissen, weil er sie beim Klauen erwischt hat. Warum ist die verzweifelte Teenagerin überhaupt so durchgedreht? - Eine 19-Jährige taucht verletzt auf der Wache auf und berichtet, dass sie angefahren wurde. Sie will mehr über den flüchtigen Fahrer erfahren.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1