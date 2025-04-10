Auf Streife
Folge 132: Nicht erreichbar!
44 Min.Folge vom 10.04.2025Ab 12
Eine Frau erhält alarmierende Nachrichten von ihrem verschwundenen Informatiker-Freund. Telefonisch ist er nicht erreichbar, antwortet aber per Textnachricht - Eine verzweifelte Frau bedroht die Beamten vor der Wache mit einer Schusswaffe. Sie hat zahlreiche Blessuren und scheint ins Gefängnis zu wollen. Doch warum? - Die Sekretärin einer IT-Firma hat eine schwangere Kundin verletzt im Parkhaus gefunden. Wurde die Schwangere kaltblütig verletzt, damit sie das Baby verliert?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
