Kein Ausweg

Staffel 13Folge 135vom 08.04.2025
Folge 135: Kein Ausweg

44 Min.Folge vom 08.04.2025

Eine Frau sorgt sich um ihre Freundin, die laut Sprachnachricht festgehalten wird. Die Beamten ermitteln, dass sie zuletzt bei einer Wohnungsbesichtigung war - Nach einem Bankraub befragen die Beamten den mutmaßlichen Täter, doch laut Zeugin war es jemand anderes. Wieso sollte der Mann ein falsches Geständnis ablegen? - Die Beamten werden von einer Mutter zu einem vermeintlichen Einbruch in ihrem Haus gerufen. Kurioserweise liegt in der Küche ein junger Mann im Phalluskostüm.

