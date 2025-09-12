Wer Polizist Tim Grube eine Grube gräbtJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 136: Wer Polizist Tim Grube eine Grube gräbt
44 Min.Folge vom 12.09.2025Ab 12
Die Tochter von Polizist Tim Grube wird nach einem Schulausflug von einem Streifenwagen entführt. Was ist mit ihr passiert und zu wem führt die Spur? - Ein schlüpfriger Diebstahl sorgt für Nachbarschaftsstreitigkeiten, die auf der Wache Köln-Mülheim enden. Steckt ein polizeibekannter Fetischist dahinter? - Eine Mutter ist außer sich: Der Tagesvater ihrer Tochter scheint während der Arbeitszeit betrunken zu sein. Wieso benimmt er sich so merkwürdig?
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1