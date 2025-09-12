Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Wer Polizist Tim Grube eine Grube gräbt

SAT.1Staffel 13Folge 136vom 12.09.2025
Wer Polizist Tim Grube eine Grube gräbt

Wer Polizist Tim Grube eine Grube gräbtJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 136: Wer Polizist Tim Grube eine Grube gräbt

44 Min.Folge vom 12.09.2025Ab 12

Die Tochter von Polizist Tim Grube wird nach einem Schulausflug von einem Streifenwagen entführt. Was ist mit ihr passiert und zu wem führt die Spur? - Ein schlüpfriger Diebstahl sorgt für Nachbarschaftsstreitigkeiten, die auf der Wache Köln-Mülheim enden. Steckt ein polizeibekannter Fetischist dahinter? - Eine Mutter ist außer sich: Der Tagesvater ihrer Tochter scheint während der Arbeitszeit betrunken zu sein. Wieso benimmt er sich so merkwürdig?

Weitere Folgen in Staffel 13

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen