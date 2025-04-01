Auf Streife
Folge 137: Der kleine Zeuge
45 Min.Folge vom 01.04.2025Ab 12
Mit quietschenden Reifen fährt ein Auto vor die Wache, am Steuer ein Neunjähriger. Auf dem Rücksitz seine - mit Pfefferspray außer Gefecht gesetzte - Mutter - Eine besorgte Mutter bringt den Koffer ihrer Tochter, die frisch aus dem Urlaub zurück ist, mit einer großen Menge Bargeld auf die Wache. Ist sie kriminell? - Die Polizei wird zu einem Einbruch bei einer Patchworkfamilie gerufen. Vor Ort wurde die vermeintliche Einbrecherin - eine wahre Sexbombe - niedergeschlagen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1