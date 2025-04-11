Schutzgelderpresser schlagen zu!Jetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 138: Schutzgelderpresser schlagen zu!
45 Min.Folge vom 11.04.2025Ab 12
Baseballschläger und brennender Müllcontainer: Ein Restaurant liegt in der Hand von unbekannten Schutzgelderpressern. Was geschieht, wenn sie nicht bezahlen? - Zwei unterschiedliche Opfer melden Nacktfotos von sich auf einer dubiosen Internetseite. Wer ist der Leaker und wie ist er überhaupt an die Bilder gekommen? - Alarmierende SMS einer Elfjährigen führt deren Mutter zu einer beschrifteten Schaufel im Park. Soll sie dort graben? Ihre Tochter scheint in großer Gefahr zu sein.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1