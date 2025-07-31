Explosion mitten im WaldJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 25: Explosion mitten im Wald
45 Min.Folge vom 31.07.2025Ab 12
Mitten im Wald werden die Beamten von einer Explosion erschüttert und kommen kriminellen Machenschaften auf die Schliche - Eine Streife winkt den Lkw von Fernfahrerin Marie aus dem Verkehr. Plötzlich ertönen Schreie aus dem Laderaum. - In einer Werkstatt wird ein homosexueller Kfz-Mechatroniker fast von einem Regal erschlagen. Ein zufälliger Unfall?
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1