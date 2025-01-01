Sechsjährige samt Babysitterin verschwundenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 71: Sechsjährige samt Babysitterin verschwunden
45 Min.Ab 12
Eine besorgte Mutter meldet ihre kleine Tochter und deren Babysitterin als vermisst. Eine heiße Spur führt die Beamten in einen Park. - Als eine Transfrau Opfer von Gewalt wird, gerät der homophobe Nachbar ins Visier der Beamten - Die Beamten werden wegen eines heftigen Zwists zu einem Box-Club gerufen. Vor Ort verschlechtert sich der Zustand eines Boxers dramatisch.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1