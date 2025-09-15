Zehnjähriger zu verkaufenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 74: Zehnjähriger zu verkaufen
44 Min.Folge vom 15.09.2025Ab 12
Als ein zehnjähriger Junge online zum Verkauf angeboten wird und spurlos verschwindet, setzen die Beamten alle Hebel in Bewegung. - Als sich ein obdachloses Mädchen mit Vorwürfen von Diebstahl und Körperverletzung konfrontiert sieht, kommen die Polizisten einem Komplott auf die Spur. - Eine Frau wird zuhause von einem Eindringling bedroht, der seinen Schmuck zurückfordert!
