Hinterhältiger Armbrust-Anschlag

SAT.1Staffel 13Folge 79
Folge 79: Hinterhältiger Armbrust-Anschlag

45 Min.Ab 12

31-Jährige mit Armbrustbolzen beschossen! Gleichzeitig wurde ihre Schulfreundin entführt und unter Medikamente gesetzt. Wer will die beiden Frauen tot sehen? - Sportwagen von Schönheitschirurg mit Drohnachricht beschmiert! Die Beamten ermitteln, dass scheinbar nicht nur seine Ex ein "vollbusiges" Problem mit ihm hat. - Einbruchserie in Blumenladen! Wer hat es auf die beiden Ladeninhaberinnen abgesehen? Polizist Paul Richter wird emotional in die Ermittlungen hineingezogen.

