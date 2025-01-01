Hinterhältiger Armbrust-AnschlagJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 79: Hinterhältiger Armbrust-Anschlag
45 Min.Ab 12
31-Jährige mit Armbrustbolzen beschossen! Gleichzeitig wurde ihre Schulfreundin entführt und unter Medikamente gesetzt. Wer will die beiden Frauen tot sehen? - Sportwagen von Schönheitschirurg mit Drohnachricht beschmiert! Die Beamten ermitteln, dass scheinbar nicht nur seine Ex ein "vollbusiges" Problem mit ihm hat. - Einbruchserie in Blumenladen! Wer hat es auf die beiden Ladeninhaberinnen abgesehen? Polizist Paul Richter wird emotional in die Ermittlungen hineingezogen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1