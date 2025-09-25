Nach Schönheits-OP verschwunden!Jetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 82: Nach Schönheits-OP verschwunden!
45 Min.Folge vom 25.09.2025Ab 12
Ein Mann ist nach einer Schönheits-OP spurlos verschwunden. Laut seiner Lebensgefährtin befindet er sich in einer Lebenskrise. Doch warum ist er nicht auffindbar? - Seit Wochen wird das Haus eines Lehrers terrorisiert. Heute flog ein Stein durchs Fenster, woraufhin seine Tochter die Anschlagsserie bei der Polizei meldet. - Eine halbnackte Frau wird bewusstlos vor einem Hotel aufgefunden, sie ist aus einem der Fenster gestürzt. Die Beamten ermitteln: Unfall oder Vorsatz?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1