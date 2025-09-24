Autodieb verschleppt FrauJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 86: Autodieb verschleppt Frau
45 Min.Folge vom 24.09.2025Ab 12
Eine Fahrzeughalterin wurde Zeugin, wie ihr Nachbar mit einer schreienden Frau und quietschenden Reifen in ihrem Auto abgerauscht ist. Was hat der Mann vor? - Eine Frau meldet ihren obdachlosen Bruder vermisst. Dieser campiert hinter der Wache, da er angeblich überfallen wurde. Die Beamten ermitteln den wahren Grund. - Eine Mutter sucht ihren Sohn bei der Schulturnhalle. Zu genau dieser kommen die Beamten wegen eines mysteriösen Notrufs ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1