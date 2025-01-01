Auf Streife
Folge 97: Amnesie-Patientin in Gefahr
Als ein Mann krank vor Sorge seine unter Gedächtnisverlust leidende Frau als vermisst meldet, setzen die Beamten alle Hebel in Bewegung, um sie zu finden! - Eine junge Frau erhält eine bedrohliche Botschaft und fürchtet um ihr Leben. Steckt ihr Stalker dahinter oder hat sich die Frau etwa andere Feinde gemacht? - Die Beamten rücken wegen eines Streits um einen Pkw aus und ahnen nicht, dass vor Ort noch einige Überraschungen auf sie warten!
